Генпрокуратура проверит сообщения о нарушениях в деятельности МХАТ имени Горького – соответствующие материалы в это ведомство направил Минкульт. В ходе проверки обнаружилось неправильное расходование средств на ремонт и зарплаты сотрудников, ошибки при выполнении госзадания и при освоении президентского гранта.

Устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах предложено худруку театра Эдуарду Боякову, который в конце 2018 сменил на этом посту народную артистку СССР Татьяну Доронину. Часть коллектива театра тогда открыто выступила против назначения Боякова.