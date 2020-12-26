Пресс-секретарь ведомства в своем твиттере назвал высказывания Лукашенко «очередными инсинуациями» и отметил, что Украина не является врагом Белоруссии и осуждает терроризм в любых его проявлениях.
Ранее Александр Лукашенко заявил о задержании преступной группы Николая Автуховича, которая «везла тоннами оружие через Украину» и готовила теракты по всей Белоруссии.
В украинском МИДе отвергли заявление Александра Лукашенко о перевозке через Украину оружия террористической группой
Пресс-секретарь ведомства в своем твиттере назвал высказывания Лукашенко «очередными инсинуациями» и отметил, что Украина не является врагом Белоруссии и осуждает терроризм в любых его проявлениях.