В украинском МИДе отвергли заявление Александра Лукашенко о перевозке через Украину оружия террористической группой

Пресс-секретарь ведомства в своем твиттере назвал высказывания Лукашенко «очередными инсинуациями» и отметил, что Украина не является врагом Белоруссии и осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Ранее Александр Лукашенко заявил о задержании преступной группы Николая Автуховича, которая «везла тоннами оружие через Украину» и готовила теракты по всей Белоруссии.