Трое моряков погибли в результате пожара на российском рыболовном траулере «Свеаборг» на Канарских островах

Об этом сообщает газета El Pais. По данным издания, пожар 24-го декабря вспыхнул, когда судно находилось в доке на ремонте, причина выясняется. Чтобы ликвидировать возгорание, пришлось задействовать 9 машин.

Еще четверо моряков были доставлены в местную больницу с отравлением продуктами горения. Личности погибших и их гражданство пока не установлены