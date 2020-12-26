Всего в столице зарегистрировано 10840 тысяч летальных исходов у пациентов с диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус.
За последние сутки в городе выявили еще 7315 случаев заражения. По количеству заболевших коронавирусом Москва находится на первом месте в стране.
Оперштаб зарегистрировал еще 77 смертей от Covid-19 в Москве за прошедшие сутки
Всего в столице зарегистрировано 10840 тысяч летальных исходов у пациентов с диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус.