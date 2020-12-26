Бывшую жену экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала допросили по делу о попытке хищения на заводе «Амурсталь»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах края.

Перед тем, как Ларису Стародубову доставили на допрос, правоохранители пришли с обыском к ней домой. По его итогам у нее ничего не изъяли. В окружении семьи экс-губернатора уточняют, что обыск в доме Стародубовой за прошедшие полгода проводится уже в третий раз.

Сам Фургал находится под стражей с конца июля, его обвиняют в организации заказных убийств бизнесменов в 2005-м году. Все это время жители края выходят на акции в поддержку бывшего губернатора.