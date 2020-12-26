Первый случай заражения новым штаммом коронавируса из Великобритании, зафиксирован во Франции

Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.

Отмечается, что пациент с этим штаммом – француз, вернувшийся из Британии. Он болеет бессимптомно и изолировался у себя дома в городе Тур.

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Британии в середине декабря, распространяется с большей скоростью — однако данных о более высокой смертности у заразившихся им пациентов нет. Из-за него многие страны приостановили авиасообщение с Британией, Россия ввела для въезжающих оттуда 14-дневный карантин.