На курортах Красной Поляны в Сочи открылся горнолыжный сезон

Об этом рассказали агентству ТАСС в пресс-службе туристического центра. В этом сезоне на курорте планируют открыть самый южный в России и единственный в Сочи комплекс снежных Иглу и Фабрику снега. В сочинской администрации сообщили, что рассчитывают в новогодние праздники принять более 260 тысяч гостей.
2020-12-26T02:14:12+03:00
2020-12-26T02:14:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 26 декабря 2020
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