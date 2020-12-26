На курортах Красной Поляны в Сочи открылся горнолыжный сезон

Об этом рассказали агентству ТАСС в пресс-службе туристического центра. В этом сезоне на курорте планируют открыть самый южный в России и единственный в Сочи комплекс снежных Иглу и Фабрику снега. В сочинской администрации сообщили, что рассчитывают в новогодние праздники принять более 260 тысяч гостей.