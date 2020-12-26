Боинг 737 Макс, летевший из Аризоны в Монреаль, совершил экстренную посадку в из-за проблем с двигателем

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Посадка завершилась благополучно, пассажиров на борту не было – только трое членов экипажа. Они не пострадали. О какого рода неисправности идет речь, официально не уточняется – известно лишь, что предупреждение о ней пилоты получили вскоре после взлета.

Самолеты этого типа запретили к полетам по всему миру после двух авиакатастроф, вызванных неисправностью электроники. После устранения неполадок в США разрешили полеты с пассажирами с 2021-го года.