Правоохранители обнаружили человеческие останки рядом с местом взрыва в Нэшвилле (штат Теннесси)

Об этом сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. В полиции не исключают, что внутри взорвавшегося Фургона мог находиться человек, хотя подтверждений этому ранее обнаружено не было. Взрыв считают преднамеренным.

Взрыв прогремел около половины 7-го утра по местному времени (15-30 по Москве). Пострадали трое прохожих, они доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. Взрыв повредил местный офис сотового оператора «Эй-ти-энд-ти», из-за чего в работе телекоммуникационных служб отмечались неполадки — и временно приостанавливал работу аэропорт Нэшвилла.