Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Исключение делается только для экипажей воздушных судов.
В начале недели на юго-востоке Англии обнаружили новый штамм ковИд-19, который может быть до 70-ти процентов заразнее прежних. В то же время данных о том, что он может вызывать более тяжелое клиническое течение – нет.
Россия вслед за многими другими странами приостановила воздушное сообщение с Великобританией еще 22-го декабря.
В России ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Исключение делается только для экипажей воздушных судов.