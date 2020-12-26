В России ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Исключение делается только для экипажей воздушных судов.

В начале недели на юго-востоке Англии обнаружили новый штамм ковИд-19, который может быть до 70-ти процентов заразнее прежних. В то же время данных о том, что он может вызывать более тяжелое клиническое течение – нет.

Россия вслед за многими другими странами приостановила воздушное сообщение с Великобританией еще 22-го декабря.