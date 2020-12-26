Грузинский парламент единогласно поддержал резолюцию о стремлении вступить в Евросоюз и НАТО

В документе членство в этих блоках названо «Безальтернативным приоритетом внешней политики» страны. В октябре исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий КобахИдзе, заявил, что страна подаст заявку на членство в ЕС до 2024 года — это стало главным предвыборным обещанием властей.

С 2009 года Грузия участвует в программе ЕС «Восточное партнерство», которая направлена на региональное сотрудничество с постсоветскими республиками.