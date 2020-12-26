Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести в следующем году досрочные парламентские выборы

Также он согласился подать в отставку в случае, если за это выскажутся избиратели. Также он пригласил все политические силы страны для консультаций по этому вопросу – такое сообщение появилось на странице политика в фейсбуке.

Массовые протесты в Армении не утихают с тех пор как Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно этому документу, Азербайджан возвращает себе часть территорий внутри и вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые раньше контролировала Армения.