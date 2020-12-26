Конституционный суд России разрешил властям не платить 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Это следует из опубликованного постановления КС за 2012-й год – на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

В документе суд разрешает властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные договоры. Это решение распространялось на договор к Энергетической хартии, на который опирались акционеры ЮКОСа при подаче иска в международный арбитраж. Теперь Конституционный суд разъяснил что постановление от 2012 года не должно интерпретироваться как документ, допускающий передачу споров в международный суд.