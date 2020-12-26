Юриста ФБК Любовь Соболь увезли после допроса в изолятор на Петровке 38

Ранее стало известно, что ей присвоили статус подозреваемой по делу о незаконном проникновении в квартиру на востоке Москвы. Речь идет предположительно о квартире, где живет теща Константина Кудрявцева – фигуранта расследования ФБК. По данным следствия, Соболь пыталась проникнуть туда в форме сотрудника Роспотребнадзора.

В Фонде борьбы с коррупцией считают уголовное дело против Любови Соболь местью со стороны ФСБ и администрации президента за расследование об отравлении Алексея Навального. Такое мнение высказал в эфире Эха Москвы юрист ФБК Иван Жданов.

Данная статья – 139 УК РФ – предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, в случае, если суд установит, что Соболь проникла в квартиру с применением насилия.