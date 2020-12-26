Турция с 28-го декабря перестанет пускать всех авиапассажиров без отрицательного теста на коронавирус

Об этом сообщает агентство ТАСС. Сдать его нужно будет не раньше, чем за 72 часа до прибытия. С 30-го декабря аналогичное требование распространят на въезжающих в страну через наземную границу.

В стране зарегистрировано свыше 2-х миллионов ста тысяч случаев коронавируса, по этому показателю Турция находится на 7-м месте в мире. Авиасообщение между Россией и этой страной после перерыва в первую волну пандемии возобновили с 1-го августа.