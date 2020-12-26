Петербургский филолог Александр Кобринский подал в суд на журналистку издания «Холод»

Ранее портал опубликовал материал о домогательствах со стороны профессора.

Филолог и бывший депутат заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Александр Кобринский через суд потребовал от журналистки издания «Холод» Софьи Вольяновой 1 млн рублей компенсации. Об этом без ссылки на источник сообщает портал «Фонтанка-ру». Истец просит признать недостоверной публикацию о его домогательствах к студенткам, удалить статью и разместить опровержение. В том же иске Кобринский упоминает издание «Народные новости», которое выложило скриншоты личной переписки. В ней, по мнению журналистов, бывший преподаватель оказывал недвусмысленные знаки внимания девушкам в интернете. От «Народных новостей» филолог требует 300 тысяч рублей компенсации. Ранее в результате скандала Кобринский приостановил членство в партии «Яблоко». Руководство петербургского отделения не стало создавать рабочую группу по расследованию обвинений, а после того, как несогласные с таким решением члены партии собрали свою комиссию, федеральное бюро приостановило работу петербургской организации.

Партия проводит перерегистрацию петербургских членов, после чего «Яблоку» предстоят выборы городского руководства.