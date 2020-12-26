Для посещения Турции необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус

Мера вводится с 28 декабря для авиапассажиров и с 30-го — для пересекающих границу на наземном транспорте. Это правило будет действовать до 1 марта, сообщил глава турецкого Минздрава. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Без него не пустят на рейс. Пересекающие наземную границу, смогут сдать его на пограничном пункте. В противном случае человека поместят на двухнедельный карантин. Такие требования связаны с увеличением числа случаев инфицирования во всем мире и появлением нового штамма. После Великобритании его обнаружили еще в семи странах. С сегодняшнего дня прибывающие в Россию из Соединенного Королевства, обязаны сесть на двухнедельный карантин.