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00:05, 26 декабря 2020

В ряде российских регионов сегодня ужесточат меры из-за распространения коронавируса

И досрочно отправят на каникулы школьников.
В ряде российских регионов сегодня ужесточат меры из-за распространения коронавируса и досрочно отправят на каникулы школьников.
На въездах в Ивановскую область сегодня установят пункты пропуска. Там будут дежурить полицейские. Они расскажут людям, которые прибывают в регион об особенностях режима повышенной готовности, правилах въезда, а также заселения в гостиницы. В пунктах пропуска проверят справки об отсутствии заражения коронавирусом или о наличии антител. Если документа нет — полицейские выдадут уведомление об обязательном соблюдении режима изоляции или прохождения тестирования на коронавирус, сообщает агентство Интерфакс. Без справки нельзя будет заселиться в отели Ивановской области. Тем временем школьники ряда российских регионов из-за ситуации с коронавирусом сегодня досрочно уйдут на зимние каникулы. Это в частности ждёт учащихся Смоленской, Тульской, Орловской областей, а также Крыма. К учебе школьники вернутся 11-го января по окончании новогодних выходных.

В России оперативный штаб вчера выявил второй день подряд более 29-ти тысяч заражённых коронавирусом. Умерли 563 пациента.



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