В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом

Сутками ранее сообщалось о 74 умерших. Всего, по данным оперативного штаба, число летальных исходов в столице составило 10 840 человек, выявлено свыше 772 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 594 тысячи пациентов вылечились.
2020-12-26T00:03:55+03:00
2020-12-26T00:03:55+03:00
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00:03, 26 декабря 2020
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