Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на двое суток после допроса в Следственном комитете

Она переведена в статус подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Статья подразумевает до двух лет лишения свободы, но к тем, кто совершает преступление впервые, эта мера не применяется.

Уголовное преследование Соболь означает, что власти начинают воспринимать ее как сильного политика. Такое мнение в эфире «Эха» высказал поэт Демьян Кудрявцев.

Демьян Кудрявцев полагает, что преследование Любови Соболь вряд ли пройдет для нее безболезненно.

Соболь задержали 21 декабря у дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, предположительно причастного к отравлению Алексея Навального. По данным интернет-издания «Открытые медиа», дело возбуждено по заявлению его тещи.