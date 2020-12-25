Великобритания и ЕС заключили сделку о Брекзите

Таким образом поставлена точка в многолетних переговорах о выходе соединенного королевства из Евросоюза.

Премьер Борис Джонсон, завершил Брекзит -— он заключил сделку, но она не понравится никому, — пишет британская The Guardian. Да, он сделал то, что планировал, но горькая истина в том, что декларируемая сторонниками выхода из ЕС цель увеличить суверенитет, наоборот, не будет достигнута. Новая сделка накладывает гораздо больше ограничений.

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung, наоборот, привествует сделку. но пишет: в «Брекзите» нет победителей. С экономической точки зрения, выход из внутреннего рынка и таможенного союза ЕС — тот жесткий вариант выхода, который продвигал Джонсон, — является вредоносной бессмыслицей. Великобритания добровольно прекращает отлаженную торговлю товарами и услугами со своим важнейшим партнером. Этот жесткий «Брекзит» — один из крупнейших актов самоповреждения в современной торговой истории. Лондон отпускает из рук журавля и надеется на синицу в небе, например, в форме торгового соглашения с США".

Последствия Брекзита не ограничатся пробками на дорогах, а будут носить гораздо более широкий характер, — отмечает финская Helsingin Sanomat: главные изменения это те, что правительство Бориса Джонсона намерено провести в сфере промышленной политики, налогообложении и регулировании банковского и финансового сектора.

Главная цель сторонников Брекзита, так называемое «обретение страной независимости», -— это иллюзия чистой воды, — таков комментарий британской Financial Times. «Британские рыбаки, возможно, и выловят больше рыбы в 'суверенных' водах Соединённого Королевства, но им всё равно придётся искать покупателей по ту сторону Ла-Манша! Вот и доказательство того, что Brexit — это химера».

Но «С политической точки зрения, в Великобритании, измученной почти пятью годами раздоров из-за «Брекзита» и пандемией, унесшей 67 тыс. жизней, очень важна видимость успеха. И Борис Джонсон смог ее создать для подданных королевства,» — констатирует французская Le Monde.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС начнет действовать с 1 января следующего года.