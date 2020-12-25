Бывшего вице-спикера парламента Бурятии, обвиняемого в смертельном ДТП, отпустили из-под домашнего ареста

Суд Улан-Удэ заменил Баиру Жамбалову меру пресечения на запрет определенных действий. В региональном управлении Следственного комитета утверждают, что изменение не связано с расследованием. Выводы следствия о виновности фигуранта остаются неизменными. Как сообщает местное издание «Ариг-Ус», расследование находится на завершающей стадии.

В ближайшее время его должны передать в прокуратуру для утверждения вынесенного заключения. Авария, в которой погибла 17-летняя девушка, произошла 5 января, когда Жамбалов вместе со знакомым бизнесменом возвращался с рыбалки. Они утверждают, что на обратном пути поменялись местами. Предприниматель сам пришел в полицию и признал вину в случившемся.