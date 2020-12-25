Крымский военнослужащий сообщил об увольнении после того, как он дал интервью телеканалу «Дождь»

Андрей Козлов ранее жаловался на то, что на него оказывали давление из-за желания уйти в отставку.

23-летний военнослужащий, являвшийся начальником связи 2-го мотострелкового батальона в Симферополе и служивший по контракту, рассказал каналу, что перед увольнением с ним провели строгую беседу. Поводом послужило интервью «Дождю». По утверждениям молодого человека, замкомандующий Южного военного округа называл его предателем родины, а сам телеканал – работающим на Госдепартамент США. Тем не менее, Козлов признался, что благодарен «Дождю» за то, что к его проблеме привлекли внимание.

В предыдущем интервью военнослужащий рассказывал, что его начальство стало «названивать родителям», а также угрожать уголовным делом об уклонении от армии из-за желания ее покинуть. В самом репортаже телеканала сообщалось о нескольких таких случаях, когда увольнение офицеров могло занимать более года. О похожих инцидентах также писала «Новая газета».

В Минобороны ситуацию прямо не прокомментировали, отметив лишь, что заинтересованы в сохранении на военной службе наиболее мотивированных специалистов.