Коронавирусные ограничения повлияли на празднование Рождества по всему миру

Миллионы вынуждены были изменить или вовсе отменить свои планы по празднованию Рождества, — сообщает арабский телеканал AlJazeera. Даже в Вифлееме, где по преданию родился Христос, впервые по новому отметили этот праздник. Месса прошла в закрытом режиме для большего верующих — в ней приняли участие только священники и несколько прихожан, которые получили право присутствовать на торжествах. И это все выглядело настоящим сюрреализмом, — добавляет журнал Politico. Он же рассказыает о рождестве в италии. Здесь церковные колокола зазвучали раньше обычного, так как правительство ранее наложило ввело комендантский час в 10 вечера. Именно поэтому, даже главная месса в соборе святого Петра началась в половину восьмого.

В Афинах Сочельник был необычайно тихим, по сравнению с традиционно громкими празднованиями с участием детей. В этот раз им запретили ходить от дома к дому и получать от соседей сладости и маленькие подарки. The Washington Post рассказывает о праздновании в США, где большая часть служб прошла в интернете.

Британская The Independent также не имеет ничего против участия в богослужениях в онлайн-формате и приводит примеры мусульманских праздников — Рамадан и Ураза-байрам 2020 года.

Голландская Handelsblad пишет, что местная почта зафиксировала резкий рост количества поздравительных открыток. Они заменяют людям объятья, — пишут журналисты. «. В отличие от поздравлений через SMS, Whatsapp или email, отправитель тратит куда больше времени и труда — выбирая бумагу, конверт и марку. А возможность «удалить» здесь отсутствует».

Эстонское издание Eesti Päevaleht пишет, что большинство жителей страны по традиции поехали отмечать праздник за городом. И будут проводить время на открытом воздухе. Что совсем не противоречит рекомендациям ВОЗ и запретам официального Таллинна.