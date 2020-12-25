Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко, назначенный этим летом послом в США, скончался в возрасте 49 лет

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причины смерти не уточняются. Кравченко стал первым белорусским послом в США с 2008 года, когда страны отозвали глав посольств, а руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено до уровня временного поверенного. В Вашингтон Кравченко уехать не успел и продолжал исполнять обязанности замминистра иностранных дел.
2020-12-25T18:32:49+03:00
2020-12-25T18:32:49+03:00
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18:32, 25 декабря 2020
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