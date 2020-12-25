Минюст отказался исключить ФБК из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента»

Об этом сообщается на сайте ведомства. ФБК, основанный Алексеем Навальным, включили в список НКО-«иноагентов» в октябре прошлого года из-за пожертвования от испанской компании. Ее владелец не смог объяснить, зачем отправил деньги фонду. ФБК вернул пожертвование.

Фонд борьбы с коррупцией обжалует отказ Министерства юстиции РФ исключить их из реестра «иностранных агентов». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов. «Мы подали заявление об исключении из списка «иностранных агентов», поскольку целый год мы даже формально не получали иностранного финансирования. Нас были обязаны исключить из этого списка. Что касается второго юридического лица — Фонда защиты прав граждан — оно вообще никогда не получало ни от кого иностранное финансирование. Поэтому решение Минюста абсурдно, и мы будем обжаловать его в суде», — подчеркнул И.Жданов.