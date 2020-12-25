31 декабря может стать официальным выходным для россиян со следующего года

Минтруд разработает соответствующие поправки в Трудовой кодекс, сообщил «Интерфаксу» глава ведомства Антон Котяков. По его словам, правительство уже утвердило решение перенести на 31 декабря выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье. Ранее идею сделать последний день уходящего года выходным поддержал президент Владимир Путин.
2020-12-25T18:31:52+03:00
2020-12-25T18:31:52+03:00
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18:31, 25 декабря 2020
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