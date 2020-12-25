В России ввели карантин для прибывающих из Великобритании и Ирландии

Им придется 14 дней соблюдать самоизоляцию по месту жительства или пребывания. Требование начнет действовать с завтрашнего дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

С 22 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в этой стране нового штамма коронавируса.