Поединка-реванша между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым скорее всего не будет, несмотря на массовую драку с участием болельщиков.

Побоище произошло во время турнира на Зимний Кубок АМС Fight Night Global. Минеев вышел в октагон и вызвал на бой Исмаилова, который сперва задирал соперника, имитируя удар, а затем попытался ударить его по-настоящему. Минеев увернулся, но к тому моменту на арене появились несколько молодых людей, который набросились на Владимира и начали его избивать.

Растащить участников потасовки удалось только с помощью полиции, куда и доставили Исмаилова, которого позже отпустили, составив протокол. Многие эксперты трактуют случившееся как постановочное шоу, тем более, что оппонентов видели за полчаса до этого мирно беседующими. Целью было продвижение возможного повторного поединка между бойцами. Два года назад они уже встречались и победителя не выявили. Тем не менее, глава АМС Fight Night Global Камил Гаджиев сказал, что предпосылок к реваншу не видит, «Мага не сильно этого хочет по своим причинам» — добавил он.

В результате драки никто не пострадал. В больницу с подозрением на сотрясение мозга попал боев Иван Шпедт, однако он уверяет, что получил травму во время боя.