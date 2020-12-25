Российские власти отменили досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году

Его отказались проводить из-за эпидемии.

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что эпидемиологическая ситуация снова вынудила чиновников изменить порядок проведения ЕГЭ. Например, досрочный период экзаменов решили отменить полностью, а тем выпускникам, которые не намерены поступать в высшие учебные заведения, в 2021 году, как и в нынешнем, также разрешать совсем не сдавать единый экзамен.



Его, по словам министра, должны будут провести в России с 31 мая по 2 июля. Дополнительные период, для тех, кто не сможет прийти в основное время, продлится пять дней, с 12 по 17 июля. Также из обязательного для всех перечня ЕГЭ на этот раз уберут математику. Теперь для получения аттестата, достаточно сдать на удовлетворительный результат только русский язык.

В свою очередь девятиклассники в отличие от прошлой весны, в следующем году всё же будут вынуждены пройти ОГЭ. Им придётся сдавать общие экзамены по русскому и математике в период с 24 по 28 мая. При этом для них всё же отменили экзамены по учебным предметам по выбору. Вместо этого, в конце мая девятиклассникам назначат специальную контрольную работу.

Также министр просвещения не исключил, что очное собеседование для выпускников девятых классов проведут 10 марта и 17 мая в очном формате.