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18:12, 25 декабря 2020

В Кремле заявляют, что не читали публикацию в авторитетном медицинском издании Lancet

Это статья врачей берлинской клинике Charité, которые лечили Алексея Навального. Они сделали вывод, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что Кремль по-прежнему ожидает официальных ответов на свои запросы. Публикация в Lancet таким ответом не является.

Песков добавил, что Кремль не считает необходимым обращаться к российским медикам, чтобы они прокомментировали публикацию в Lancet и дал понять, что эти данные не являются основанием для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением Навального.



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