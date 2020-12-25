Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь стала фигурантом уголовного дела

Следственный комитет сегодня сообщил, что именно вменяют соратнице Алексея Навального. Это связано с сотрудником ФСБ, которого ФБК считает причастным к операции по отравлению политика. Навальный и руководство фонда доводам следствия не верят.

Следственный комитет утверждает, что Любовь Соболь и еще несколько человек в начале недели проникли в квартиру пожилой женщины дома в Восточном округе Москвы в форме сотрудников Роспотребнадзора. Напомню, юрист Фонда борьбы с коррупцией и её коллеги хотели пообщаться с Константином Кудрявцевым. Это один из сотрудников ФСБ, он предположительно участвовал в операции по отравлению Алексея Навального в Томске и уничтожению следов яда Новичок с его одежды в Омске. Две попытки проникнуть в подъезд не увенчались успехом, утверждают следователи. Тогда по их версии юрист ФБК представилась «брошенной женой с маленьким ребёнком, когда в подъезд зашел курьер службы доставки»(цитата по релизу СК). Далее по версии СК Соболь поднялась к нужной квартире и позвонила в дверь. Пожилую женщину, открывшую ее, Соболь якобы схватила за руку и толкнула. Хозяйка квартиры, как говорят в ведомстве, испытала нравственные страдания и физическую боль. Юрист ФБК вбежала в квартиру, обошла все помещения, снимая свои действия на телефон, затем вышла из квартиры и скрылась.

Задержанную обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия, за это грозит до двух лет колонии. Весь день идёт допрос в СК, этому предшествовал обыск в квартире юриста ФБК, где силовики изъяли всю технику даже у её дочери. Отмечу, сама Соболь ранее рассказала телеканалу Дождь, что её визит в квартиру ограничился несколькими звонками в дверь Кудрявцева. Туда она даже не заходила.

Первоначально в деле не было фигурантов, а Соболь проходила свидетелем, однако затем ситуация изменилась. В СК у задержанной изъяли обувь после того как она отказалась сдать образцы ДНК. Позже адвокат юриста фонда Владимир Воронин в твиттере написал, что в СК приехала съёмочная группа канала Россия и стала провоцировать на камеру Соболь. В это время она читала книгу. В СК также доставили двух сотрудников Фонда, которые ходили к Кудрявцеву вместе с юристом ФБК и были арестованы на 7 суток каждый.

Заявление на юриста ФБК написала Галина Субботина, интернет-издание Открытые медиа называет её тёщей Кудрявцева. Соболь позвонила в его квартиру после того, как Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с этим сотрудником ФСБ. Собеседник Навального рассказал о том, что яд был нанесен на трусы политика и если бы не действия пилотов и медиков он бы умер. Политик со ссылкой на выписку из Росреестра написал сегодня в своем блоге, что квартиру, из которой вышла Субботина, сотрудник ФСБ купил в октябре примерно за 7 с половиной миллионов рублей, причём не в ипотеку. Деньги, по мнению Навального, силовик получил за участие в операции по отравлению. Квартира расположена рядом с той, в которую звонила Соболь.

Любовь Соболь весной заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Ее соратники связывают преследование с этим желанием.

Этот интерес к соратникам Алексея Навального косвенно доказывает причастность российских официальных структур к его отравлению. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе. По мнению Николая Сванидзе, руководство спецслужб находится в ярости после публикации расследований, связанных с отравлением Навального.

По мнению главного редактора Медиазоны Сергея Смирнова, совершенно очевидно, что против юриста ФБК Любови Соболь возбудили уголовное дело из-за расследования политика Алексея Навального. В эфире Эха Сергей Смирнов также заметил, что это был заказ Кремля. Смирнов отметил, что эта статья не влияет на возможность баллотироваться в Госдуму, поэтому если власть захочет воспрепятствовать участию Соболь в выборах, они добавят ей еще какую-нибудь статью.