Михаил Коляда стал трехкратным чемпионом России по фигурному катанию

25-летний спортсмен занял первое место на соревнованиях, которые проходят в Челябинске. Ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах. Также Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, в его активе две бронзовые награды континентального первенства (2017, 2018).

Соревновательная программа чемпионата России продолжится сегодня короткой программой у женщин.