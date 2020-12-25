У Головинского суда в Москве задержали 19 человек, которые пришли поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Полиция задержала пришедших к зданию Головинского суда Москвы поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Обвиняемый в нападении на офис «Единой России» выступал сегодня с последним словом.

Всего в автозаки, по данным «Новой газеты», попали 19 человек. Их обвинили в проведении «незаконного пикета» и увезли в ОВД «Коптево». Среди задержанных – друзья Мифтахова и активисты, которых не пустили в здание Головинского суда из-за коронавирусных ограничений. Кроме того, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», был задержан и один из журналистов. Будут ли составлять на них административные протоколы, пока не ясно.

Сам Мифтахов на последнем перед оглашением приговора заседании сказал, что был активистом анархического движения и занимался борьбой с рейдерами. Именно это, полагает аспирант МГУ, стало поводом, как он выразился, «для мести со стороны Центра по противодействию экстремизму». Дело подсудимый считает сфабрикованным. Оглашение приговора, как ожидается, состоится 11 января.

Гособвинение ранее запросило для Мифтахова шесть лет колонии по статье о хулиганстве. Еще двум фигурантам дела прокурор попросил назначить условные сроки – при этом они ранее, в отличие от Мифтахова, признали вину, но отрицают его участие в преступлении. По версии следствия, все они совершили нападение на офис «Единой России» в январе 2018 года, в ходе которого разбили окно и бросили туда дымовую шашку. Мифтахову гособвинение отводит роль наблюдателя, который следил за обстановкой. При этом показания на него дал засекреченный свидетель, утверждавший, что узнал аспиранта МГУ «по выразительным бровям».

Незадолго до возбуждения дела о нападении на офис «Единой России» Мифтахова задерживали по подозрению в изготовлении взрывчатки, однако впоследствии его отпустили. Молодой человек настаивал на том, что его пытали.