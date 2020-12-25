Аналитики «Сбериндекса» утверждают, что коронавирусом могло уже переболеть более 11% россиян

Свои отчеты они основывают на данных математического моделирования.

Такие высокие данные о предполагаемой заболеваемости коронавирусом аналитики «Сбербиндекса» поясняют случаями легкого и бессимптомного протекания болезни. По утверждениям аналитиков, эти факты часто остаются неучтенными и завышают сведения о смертности, а также представления о тяжести течения COVID-19 во многих случаев. Истинный прирост заболевших авторы исследования оценивают в 165 тысяч человек – почти в шесть раз больше, чем сообщается официально. По этой же методике за все время коронавирус могли перенести свыше 16,5 млн россиян.

Все расчеты в «Сбериндексе» основаны на выводах эпидемиологического симулятора, который учитывает динамику распространения вируса, плотность населения, географическую мобильность и ряд других параметров. Между тем власти пока данные аналитиков не комментируют.

По официальным данным, коронавирусом в России с начала эпидемии заразились почти 3 млн человек, суточный прирост составляет чуть более 29 тысяч человек.