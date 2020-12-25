В отношении юриста ФБК Любови Соболь возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище

Следственный комитет также подозревает ее в применении или угрозе применения насилия. Этим утром к соратнице Алексея Навального пришли с обыском, после чего повезли на допрос в московское управление Следственного комитета. По версии следствия, Соболь вместе группой лиц неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном округе столицы, при этом незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Речь идет о квартире Галины Субботиной, которая по данным «Открытых медиа», является одним из собственников квартиры, где живет ее зять Константин Кудрявцев, один из фигурантов журналистского расследования об отравлении Алексея Навального. В ФБК утверждают, что Соболь не входила в квартиру, а только позвонила в дверь.

Есть вероятность, что таким образом Любовь Соболь пытаются запугать и отбить у нее желание заниматься политикой. Такое мнение в эфире «Эха» высказала журналист и правозащитник, обозреватель интернет-издания «МБХ Медиа» Зоя Светова.

По словам Зои Световой, главная цель властей – не допустить Любовь Соболь на выборы в Госдуму в следующем году.