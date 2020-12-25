Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун получил 15 лет колонии по обвинению в коррупции

Кроме того, с бывшего чиновника взыскали в общей сложности почти 115 млн рублей. Подольский суд в Подмосковье признал Шестуна виновным в получении взятки, мошенничестве и отмывании средств.

При этом гособвинение ранее просило для него 20 лет заключения. Приговор экс-главе Серпуховского района судья читала на протяжении пяти дней, Шестун нередко пытался ее перебивать.

По версии прокуратуры, осужденный, находясь на своей должности, создал почти 50 компаний, которые были подконтрольны ему через аффилированных лиц. Этим фирмам, как утверждается, Шестун предоставлял земельные участки по заниженным ценам.

Сам бывший чиновник свою вину отрицает и считает, что его преследуют по политическим мотивам. Незадолго до своего ареста в июне 2018 года Шестун записал несколько видеообращений к президенту, где жаловался на угрозы силовиков в связи с протестами против мусорного полигона «Лесная».

Генпрокуратура утверждала, что в ходе проверки обнаружила у Шестуна несколько сотен объектов недвижимости и более двух десятков автомобилей.

Журналист и правозащитник, обозреватель интернет-издания «МБХ Медиа» Зоя Светова в эфире «Эха» высказала мнение, что дело и приговор имеют политическую мотивацию. Зоя Светова добавила, что обычно такие сроки в России дают за государственную измену или убийство нескольких человек.

Супруга Шестуна Юлия считает это решение приговором всему правосудию. Юлия Шестун добавила, что российская система правосудия нуждается в полной реформации.

Защита экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обжалует решение Подольского городского суда, который приговорил экс-чиновника к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Олег Белов. «Обжаловать решение будем обязательно. Все доказательства невиновности Александра Шестуна были своеобразно интерпретированы судом, на чем и построен обвинительный приговор», — сказал он.

Адвокат добавил, что в случае необходимости защита будет обращаться и в ЕСПЧ.