Юриста ФБК Любовь Соболь увезли на допрос в СК без адвоката

Об этом сообщили в «Твиттере» ее коллеги из Фонда борьбы с коррупцией. По их словам, в квартире продолжается обыск, изымают всю технику Любови Соболь, ее мужа и дочери. Полиция пришла в 7 утра.

Соболь рассказала в «Твиттере», что ей заклеили наружную видеокамеру и взломали дверь на лестничную площадку. Она отметила, что из-за обыска не сможет попасть на новогодний утренник в школе у дочери.

Соболь в «Твиттере» предположила, что обыск связан с ее задержанием в понедельник у дома предполагаемого отравителя Алексея Навального.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в «Твиттере», что уголовное дело, скорее всего, возбудили по статье о нарушении неприкосновенности жилища. При этом в ФБК ранее отмечали, что Соболь всего лишь позвонила в дверь человека, которого в фонде считают сотрудником ФСБ, причастным к отравлению Навального.