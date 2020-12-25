Массовой дракой закончилось выяснение отношений во время соревнований по смешанным единоборствам

Инцидент поначалу напоминал постановочное шоу. На Зимнем Кубке Лиги AMC Fight Nights в клетку сперва вышел боец Владимир Минеев и в микрофон обвинил коллегу Магомеда Исмаилова в трусости, поскольку тот якобы уклоняется от поединка с ним.

Исмаилов тоже появился на арене и оказавшись лицом к лицу с Минеевым имитировал удар в лицо микрофоном. Владимир ответил тем же и соперник бросился на него уже по-настоящему, причем не один. Ему активно помогали несколько друзей. Минеева повалили на пол, начали избивать и делали это до тех пор, пока не вмешалась полиция и два десятка мужчин, оказавшихся тут же.

Исмаилова задержали и доставили в участок, но после составления протокола отпустили. «Спорт-Экспресс» цитирует известных бойцов. Шамиль Абдуллаев написал в соцсетях, что те, кто нападает толпой как шакалы не могут называться мужчинами и назвал случившееся позором для России, а Муслим Салихов посчитал это глобальным цирком.

В полиции заявили, что Магомеду Исмаилову грозит административная ответственность за мелкое хулиганство — штраф или арест на 15 суток.