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09:00, 25 декабря 2020

Полиция пришла домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Соратница Алексея Навального, которая недавно приходила домой к одному из предполагаемых отравителей политика, не исключила обыска в квартире. Спустя 10 минут после прихода силовиков — они нагрянули в 7 утра — Любовь Соболь перестала выходить на связь.

До этого она написала у себя в «Твиттере» о визите полицейских. Политик, ранее объявившая о выдвижении в Госдуму, выложила видео, на котором слышны настойчивые, сильные стуки в дверь.

Вскоре они переходят в барабанную дробь. Юрист Фонда борьбы с коррупцией в ролике рассказала, что у неё заклеили камеру на площадке и взломали там дверь. Соболь предположила, чем вызван внезапный приход полицейских. Позже в «Твиттере» Соболь появилась запись, что её мужу и дочери разрешили выйти из квартиры.

Напомним, полицейские в начале недели задержали Соболь около дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, предположительно, он до этого рассказал по телефону Алексею Навальному детали операции по его отравлению в Томске. Соболь обвинили в неповиновении полицейскому. Перовский суд оштрафовал соратницу Алексея Навального на тысячу рублей. Адвокат Соболь Владимир Воронин не исключил, что против неё могут возбудить уголовное дело по статье о незаконном проникновении в квартиру сотрудника спецслужбы.

Двое сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, задержанные вместе с Соболь возле дома Кудрявцева, были арестованы на 7 суток каждый.



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