Водитель автобуса Москва — Волгоград, который вылетел в кювет на трассе в Рязанской области, погиб

Водитель рейсового автобуса Москва — Волгоград, который вылетел в кювет на трассе в Рязанской области, по предварительным данным, погиб. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

Таким образом, число жертв катастрофы увеличилось до 4. 11 пострадавших госпитализированы, в том числе 2 детей, находятся в реанимации. Об этом ТАСС сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

ДТП произошло на трассе Р-22 в Рязанской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус вылетел в кювет и опрокинулся.