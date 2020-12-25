В столичном суде продолжится рассмотрение дела в отношении бывшего футболиста российской сборной Романа Широкова

Он обвиняется в избиении арбитра.

В мировом суде уже дали показания ряд свидетелей, подтвердившие факт избиения. Сам Роман Широков пересказать обстоятельства произошедшего отказался. По словам адвоката, в суде огласят показания футболиста, данные на дознании.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в августе во время любительского матча. Тогда арбитр Никита Данченков не стал назначать пенальти, что возмутило Широкова. Он начала оскорблять судью и угрожать ему. Данченков показал игроку красную карточку, после чего тот ударил арбитра рукой по лицу, а потом ногой по голове.

По данным интернет-издания Baza, футболист объяснял, что его действия были спровоцированы непрофессиональным судейством со стороны Данченкова. Ему предъявлены обвинения по уголовной статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Широкову грозит до двух лет лишения свободы. Пострадавший футбольный судья также заявил к игроку иск о возмещении ущерба на полмиллиона рублей.

Роман Широков завершил карьеру в 2016 году. Он играл за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», а в составе национальной сборной в 2008 выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы.