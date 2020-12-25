В диссертации бывшего главврача омской больницы, не выпускавшего Алексея Навального из страны, нашли плагиат

Об этом рассказали специалисты сообщества «Диссернет». Свою научную работу Александр Мураховский, являющийся в настоящий момент главой Минздрава Омской области, защитил 7 лет назад.

По утверждениям «Диссернета», значительная часть некорректных заимствований и высказываний имеется во введении, а также в начале основной части диссертации. Речь идет о работе Елены Тоцкой, посвященной новым технологиям совершенствования специализированной медицинской помощи. Сам Мураховский обвинения в плагиате пока не комментирует.

Чиновник стал известен в августе, когда он еще руководил омской больницей скорой помощи №1. Именно туда из самолета был доставлен политик Алексей Навальный. Мураховский говорил, что причиной тяжелого состояния оппозиционера стало «нарушение обмена веществ». Кроме того, он отказывался допускать к Навальному его жену Юлию и не разрешал перевезти его на лечение в Берлин. Главой Минздрава Омской области Мураховского назначили в ноябре.

Эксперты лабораторий в Германии, Франции и Швеции ранее сообщали, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В Москве факт отравления отрицают, уголовное дело не возбуждено.