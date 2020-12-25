Четыре человека погибли, 12 пострадали после аварии с пассажирским автобусом в Рязанской области

Водитель по предварительным данным погиб. Автобус направлялся из Москвы в Волгоград. В нём было 26 человек, включая детей. Авария произошла ночью на федеральной трассе Каспий в Скопинском районе Рязанской области. Автобус вылетел с дороги, съехал в кювет и опрокинулся.

Есть погибшие и пострадавшие, три человека в реанимации, в том числе двое несовершеннолетних, рассказали агентству ТАСС в центре медицины катастроф. Водитель автобуса по предварительным данным погиб. Именно его считают виновным в ДТП. Он, предположительно, не справился с управлением, сказали в региональной полиции.

В транспортной компании, организовавшей рейс, агентство ТАСС заверили, что автобус был технически исправен, перед выездом водитель прошёл медицинское обследование. Между тем по информации агентства РИА в автобусе был ещё один водитель-сменщик.

Остальных пассажиров автобуса временно разместят на лыжную базу в городе Скопин. Туда людей сейчас везут на двух школьных автобусах. Движение на месте аварии не останавливали, но оно серьёзно затруднено.

На месте ДТП работают дорожные инспекторы и следователи. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.