Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов объявил голодовку после ареста на 10 суток

Суд в Москве арестовал его за коллективную подачу жалоб на поправки в Конституцию. Удальцова признали виновным в организации 4 июля несогласованного массового мероприятия. Сам политик считает, что «власти любой ценой хотят ужесточить ему административный надзор накануне выборов в Госдуму.
2020-12-25T07:42:00+03:00
2020-12-25T08:23:01+03:00
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07:42, 25 декабря 2020
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