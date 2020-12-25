Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов объявил голодовку после ареста на 10 суток

Суд в Москве арестовал его за коллективную подачу жалоб на поправки в Конституцию. Удальцова признали виновным в организации 4 июля несогласованного массового мероприятия. Сам политик считает, что «власти любой ценой хотят ужесточить ему административный надзор накануне выборов в Госдуму.