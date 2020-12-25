В штате Огайо полицейский застрелил безоружного афроамериканца

Как передает CNN, сотрудник полиции принял за пистолет сотовый телефон, который был в руках у погибшего.
Инцидент частично записан нагрудной камерой полицейского. В связи с происшедшим он отстранен от службы.
Местные власти начали расследование.
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Как передает CNN, сотрудник полиции принял за пистолет сотовый телефон, который был в руках у погибшего.
Инцидент частично записан нагрудной камерой полицейского. В связи с происшедшим он отстранен от службы.
Местные власти начали расследование.
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…