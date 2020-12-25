Власти Москвы расширяют перечень групп граждан, которые могут записаться на вакцинацию

Как рассказал мэр города Сергей Собянин, с 28 декабря привиться от коронавируса смогут работники общепита, ЖКХ и спортивных организаций, а также представители органов правопорядка.

Помимо этого, прививку смогут сделать волонтеры, работники НКО и религиозных организаций. Вакцинация в Москве началась 5 декабря.

Первыми возможность сделать прививку получили учителя, врачи и сотрудники социальных учреждений. После этого к ним добавились работники МФЦ, культуры, торговли и услуг, позднее — работники промышленности, транспорта и СМИ.