Октябрьский районный суд Петербурга огласит приговор историку Олегу Соколову

Его обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Обвинение просит отправить Соколова в колонию на 15 лет. Защита настаивает, что срок должен быть вдвое меньше.

Сам подсудимый на одном из заседаний признался в убийстве и расчленении тела погибшей, однако, по его словам, всё это он сделал под влиянием психотравмирующей ситуации.

Соколов утверждал, Анастасия Ещенко плохо отзывалась о его детях от первого брака. Кроме того, у нее якобы был любовник. Впрочем, по мнению защиты погибшей, подсудимый не смог это доказать.

Ещё одним доводом в пользу смягчения наказания обвиняемый считает травлю, которую, якобы, против него развернул один из оппонентов. Однако обвинение подчёркивает, что Соколов признал вину только после того, как попал в руки полиции.

Историка задержали в ноябре прошлого года, когда он пытался выкинуть остатки погибшей девушки в реку Мойку около своего дома.