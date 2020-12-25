В преддверии новогодних праздников многие регионы начали ужесточать ограничения, введенные из-за коронавируса

В некоторых субъектах новые правила вступят в силу уже сегодня. В Ростовской области запретят жителям участвовать в корпоративах на территории офисов. Заведения будут работать до 22 часов.

При этом праздновать новый год в ресторанах можно, но только если все участники застолья будут иметь на руках справку об отсутствии коронавируса. Корпоративы смогут отмечать компании в количестве не более 10 человек. Эти ограничения продлятся по меньше мере до середины января.

В Калининградской области запрещают массовые новогодние мероприятия — это касается, как праздников в закрытых помещениях, так и уличных концертов и фестивалей. Заведениям в ближайшие несколько дней можно будет работать только до 7 вечера, а тем, что находятся в торговых центрах и не имеют отдельного входа, придется закрыться. Отменяются экскурсии для групп более 10 человек.

Между тем к смягчению карантина переходит Курганская область — там с сегодняшнего дня разрешили проводить спортивные соревнования на открытом воздухе, кроме того заработают секции по зимним видам спорта.

Количество заразившихся в России приближается к трем миллионам. Страна занимает четвертое место в мире по числу случаев заболевания коронавирусом.