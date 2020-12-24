После смерти бывшего главного редактора сайта «Единой России», по данным РИА Новости, заведено дело о самоубийстве

Агентство ссылается на источник, не приводя других подробностей. Накануне об этой же статье писало другое агентство – «Москва».

Михаила Бударагина нашли мертвым вчера в его квартире. ТАСС утверждает, что перед смертью он оставил жене записку, о том, что его «преследуют бандиты». Газета «Московский комсомолец» пишет, что причиной самоубийства стали многочисленные долги и угрозы от коллекторов. Якобы Бударагин пристрастился к азартным играм и набрал микрокредитов. Он был главредом сайта «Единой России» до 2007 года.